Antalya'da heyelan sonucu kapanan kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. İlçede etkili olan yağışlar sonrası Antalya’yı Konya’ya bağlayan Seydişehir-Manavgat kara yolunda, Murtiçi ile Güçlüköy mahalleleri arasında heyelan meydana geldi. Yamaçlardan yola düşen kaya ve toprak parçaları sebebiyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.