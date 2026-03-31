        Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, dün adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.


        Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Marmaris'te "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmıştı.

        Düzenlenen operasyonda, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddia edilen aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"

        Benzer Haberler

        Marmaris'teki rüşvet operasyonunda 4 tutuklama
        Marmaris'teki rüşvet operasyonunda 4 tutuklama
        Milas'ta çatı yangını
        Milas'ta çatı yangını
        Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi
        Kemikler mahallesinin içme suyu isale hattı yenilendi
        Öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor
        Öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor
        Hırsızlar "Parayı hesaba atacağız" diyerek 295 kilo zeytinyağını çaldılar
        Hırsızlar "Parayı hesaba atacağız" diyerek 295 kilo zeytinyağını çaldılar
        Muğlaspor'da Teknik Direktör Sarıgül imzayı attı
        Muğlaspor'da Teknik Direktör Sarıgül imzayı attı