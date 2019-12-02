Çırçır fabrikasında 'beyaz altın' mesaisi

Muğla’da hasadı yapılan pamuk, Ortaca Pamuk Tarım Satış Kooperatifi’nin (TARİŞ) çırçır fabrikasında işleniyor.

Pamuk elyafının çırçır makinaları yardımıyla çekirdeğinden ayrılması işleminin yapıldığı fabrikada bu yıl 300 ton “Beyaz Altın” çırçırlama işleminden geçti.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan çalışmaların devam ettiği fabrikada incelemelerde bulundu. Ortaca Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hüseyin Metin, Kaymakam Erdoğan ve beraberindeki heyete kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tesisteki çalışmaları takip eden Kaymakam Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tariş’in ülke ve bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Pamuğun ülke açısından stratejik ürün olduğuna değinen Kaymakam Erdoğan; “Bölgemizde ekim sahalarının genişlemesini ve pamuk üretimi yapan çiftçi sayısının artmasını istiyoruz. Bölgede ekim yapılabilecek alanların tespitinin ardından üreticimize desteklerin anlatılarak tekrar pamuk ekimine teşvik edilmesi çok önemli. Tariş’in eski gücüne kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda desteğimizde devam edecek. Tüm kurumları da bu konuda taşın altına elini koymaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

Ortaca Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hüseyin Metin, bölgede pamuğun hala ekilebilir olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Kooperatif olarak ayakta olduklarını vurgulayan Metin, üreticilere gerekli desteklemeleri yaptıklarını aktardı.

Kooperatif Başkanı Metin; “Bu yıl üreticilerimize 700 bin lira tutarında mazot ve gübre desteği sağladık. Önümüzdeki yıllarda bu desteği artırmayı amaçlıyoruz. Üreticilerimizin pamuk ekmesi için her türlü desteği yapıyoruz. Sayın Kaymakamımızın ziyareti de bizleri çok mutlu etti. Amacımız pamuğun Ortaca’da var olduğunu göstermek.” dedi.

MUĞLA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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