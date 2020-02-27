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(Görüntülü) Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

DHA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.
Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkisine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir vatandaş, evinden çıkıp yanına çağırarak darı atarak besledi. Evcil hayvan gibi vatandaşın çağrılarına cevap verip gelen yaban domuzları, zarar vermeden çevrede dolaştı. O anları cep telefonuyla kaydedip, sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumu yaptı. Bölgede tur atan yaban domuzları koşup geldikleri ana caddeden ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Muğla
2020-02-27 10:17:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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