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Eşiyle birlikte korona virüsünü yendi

İHA

Bodrum'da yaşayan turizmci Galip Gür ve eşi Meral Gür, yakalandıkları korona virüsünü (Covid19) yenerek normal yaşantılarına geri dönüş yaptı. Bodrum'daki evlerinde karantina süreci geçiren çift, yaşadıklarını anlattı.

Eşiyle birlikte korona virüsünü yendi

Bodrum’da yaşayan turizmci Galip Gür ve eşi Meral Gür, yakalandıkları korona virüsünü (Covid19) yenerek normal yaşantılarına geri dönüş yaptı. Bodrum’daki evlerinde karantina süreci geçiren çift, yaşadıklarını anlattı.
Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, 56 yaşındaki turizmci Galip Gür ve eşi Meral Gür, İstanbul’dan döndükten sonra korona virüsüne (Covid19) yakalandı. 15 Mart’ta İstanbul'dan dönüş yapan çift evde 5 gün karantinada kaldıklarını, izole olduklarını ama yine de yüksek ateşlerinin düşmediğini ve çok zor günler yaşadıklarını anlattı. İki çocukları olan Gür ailesi yoğun tedavi sürecinin ardından korona virüsü yendikten sonra taburcu oldu. Evlerinde karantinaya alınan çift geçirdikleri zor günleri anlattı.
Yaşadığı zor süreci anlatan Galip Gür, “Eşim ve ben İstanbul yolculuğumuzdan sonra Bodrum’a dönüşümüzde 2 gün sonra ateşlendik. 5 gün boyunca evde kendimizi izole ettik. Günlerce ateşimizin düşmesini bekledik. Maalesef ateşimiz düşmeyince, biz de Bodrum’da bulunan özel bir hastaneye başvurduk. Hastanede yapılan kan testleri ve akciğer tomografisinden sonra eşim ve bende korona virüs bulguları olduğu söylendi. Bizi izole edilmiş bir odaya aldılar. 8 gün süren bir tedavi süreci başlamış oldu. Tedavi süreci boyunca hemşireler ve doktorlar inanılmaz bir gayret gösterdiler. Moralimizi yüksek tutmamız için ellerinden geleni yaptı sağlık personelleri. Tedavi sürecimiz boyunca hemşireler ve doktorlar insanüstü bir çaba gösterdiler. Tedavimiz antibiyotiklerle sürdü. Çok farklı semptomlar yaşadık. Bazen kendimizi çok iyi hissettik bazen ise çok kötü hissettik. Bulantı, kusma, ishal ve kabus görme gibi. 6’ıncı günden sonra iyileşmeye başladık. Bizim solunum sıkıntımız olmadı. Solunum sıkıntımız olur diye çok korktuk. Sonuçta ölümcül bir hastalık. Solunum sıkıntımız olmayınca moralimizi yüksek tutmamızı sağladı. Eşimle beraber aynı odada olmamız bizim için büyük bir şans oldu. Eşimle birbirimize çok destek olduk. Vücudunuz bu virüsle savaşıyor bu durumda moralinizi ve psikolojinizi yüksek tutmanız lazım. 6’ncı günde ateşimiz 36, 37 derecede kalmaya başlayınca 48 saat boyunca, yapılan testler de negatif olunca biz de taburcu olduk. Şimdi evimizdeyiz ve kendimizi karantinaya aldık. Görüyoruz evde çok sıkılanlar bundan bunalanlar oluyor. Ben evimde 6 ay kalmaya razıyım. O hastalığı yaşayıp hastanede kalmak yerine 6 ay evde kalmak cennette kalmak gibi geliyor. Lütfen siz de kurallara uyun evinizde kalın. Çünkü bu çok ciddi bir olay. İnsanlarla temas etmediğiniz sürece evimizde kaldığımız sürece bu beladan kurtulabiliriz” dedi.

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