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Büyükşehir’de gün kadınların Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’nin il kadın Valisi Lale Aytaman ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın resimlerinin bulunduğu mor çanta dağıttı.

İHA

Büyükşehir’de gün kadınların Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’nin il kadın Valisi Lale Aytaman ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın resimlerinin bulunduğu mor çanta dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici ve personel olarak görev yapan kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Gürün, kadın yönetici ve personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, çiçek verdi.
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Sınırsızlık Meydanına çeşitli stantlar kuruldu ve vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından çiçek, maske gibi hediyeler dağıtıldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anneleri Zübeyde Hanım, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman’ın fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu mor renkli çantalardan hediye edildi.
Büyükşehir kadın muhtarların kadınlar gününü kutladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan 17 kadın muhtarı yerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından gönderilen hediyeler ve çiçekler kadın muhtarlara taktim edildi.
Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter yardımcısı, hukuk, teftiş kurulu, daire başkanı, müdür ve çeşitli birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla birlikte Muğla için çalıştıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Büyükşehir Belediyemizin en üst kadrolarının yarıdan fazlasını kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Bu bir kadın hakları, pozitif ayrımcılık veya lütuf değil. Tüm kadrolarımız liyakat ve hak ettikleri için görevlerinin başında. Hepsi çalışma şartları, adaptasyon, ve performans olarak çok başarılı. Layık oldukları görevlerini bundan sonra da başarılı ile sürdüreceklerine inanıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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