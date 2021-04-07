Fethiyespor'da 6 kişinin testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün korona virüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.

Lacivertbeyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelimize uygulanan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış olup 4 futbolcu ve 1 antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve antrenörün takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.