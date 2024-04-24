Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında lastik botta 23 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında lastik botta 23 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 22 Nisan'da saat 02.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 9'u çocuk, 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Bodrum etabı başlad...
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Bodrum etabı başlad...
        Bodrum'da sezonda günlük 1 milyon liraya kiralık villa
        Bodrum'da sezonda günlük 1 milyon liraya kiralık villa
        Bodrum'da minik sporcular voleybol şenliğinde eğlendi
        Bodrum'da minik sporcular voleybol şenliğinde eğlendi
        Muğla'da inşaat temeline düşen domuz yavrusu kurtarıldı
        Muğla'da inşaat temeline düşen domuz yavrusu kurtarıldı
        Muğla'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın öldü
        Muğla'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın öldü
        Mavi yolculuğun vazgeçilmez rotası Muğla kıyıları misafirlerini bekliyor
        Mavi yolculuğun vazgeçilmez rotası Muğla kıyıları misafirlerini bekliyor