Bodrum'da minik sporcular voleybol şenliğinde eğlendi

Bodrumspor bünyesinde yer alan voleybol altyapısındaki 150 minik sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında voleybol şenliğinde bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar spora dair eğlenceli dakikalar yaşadı. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, yöneticiler Zeynel Kılıç, Mehmet Dağoğlu, Murat Önder, Bodrum Belediyesi'nin meclis üyeleri Rıza Karakaya, Kanat Özsert, Bodrumspor Voleybol Antrenörü Adnan Kıstak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik sporcular eğitmenler eşliğinde voleybol oynarken o anlarda renkli görüntüler yaşandı. Bodrumspor heyeti 150 minik sporcuya madalya takdim ederek tişört hediye etti.