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        Haberler Ekonomi Turizm Turizm harcaması yüzde 101 arttı - Turizm Haberleri

        Yerli turistler geçen yıl seyahate 229,8 milyar lira harcadı

        Yerli turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin lira olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:21
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        Turizm harcaması yüzde 101 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

        Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32 artarak 11 milyon 509 bine yükseldi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 77 milyon 472 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

        Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2023'te toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 61 milyon 463 bine ulaştı. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 473 milyon 79 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece olarak kayıtlara geçti.

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        4. ÇEYREKTE 45,7 MİLYAR LİRA HARCANDI

        Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 140 artarak 45 milyar 734 milyon 935 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 42 milyar 526 milyon 11 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 3 milyar 208 milyon 924 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 3 bin 974 lira oldu.

        2023'TE TOPLAM HARCAMA 229,8 MİLYAR TL

        Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları, 2023'te yıllık bazda yüzde 101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu harcamaların yüzde 91'ini 209 milyar 128 milyon 153 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 9'unu ise 20 milyar 667 milyon 298 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 3 bin 739 lira oldu.

        Söz konusu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,2 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 30 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 11,6 ile konaklama harcamalarının sahip olduğu görüldü.

        Bu harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 136,2, ulaştırma harcamalarında yüzde 126 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 189,9'luk artış yaşandı.

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        Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 17 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 111, ulaştırma harcamalarında yüzde 72 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 164,3'lük artış görüldü.

        YAKINLARI ZİYARET AMAÇLI SEYAHATLER İLK SIRADA

        Söz konusu çeyrekte, yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5,2 ile "sağlık" yer aldı.

        Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise yüzde 58,3 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 33,1 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler izledi.

        Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 619 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 746 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 941 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

        Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 320 milyon 410 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 72 milyon 620 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 38 milyon 263 bin geceleme sayısı ile üçüncü oldu.

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