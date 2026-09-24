Vincenzo Montella'dan rakiplere gözdağı: En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz

"EN İYİLERLE BOY ÖLÇÜŞMEK İSTİYORUZ"

İtalya çok değişti, sadece teknik direktör değil. Bizim de kadromuzda pek çok genç oyuncu var ve bu yeni bir durum değil. Bazen belki zamanlaması biraz erken olabilir ancak bu formatta tek bir maçı bile kaybedemezsiniz. Yine de böyle olması güzel; tüm maçlar belirleyici. Bizim için bu, Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi'nde yer almak anlamına geliyor: Avrupa’nın en iyileriyle boy ölçüşmek istiyoruz.