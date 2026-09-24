Vincenzo Montella'dan rakiplere gözdağı: En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz
A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın en genç ülkelerinden olduğuna dikkat çeken 52 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya hariç herkesle karşılaşmak ve en iyilerle boy ölçüşmek istediğini dile getirdi.
A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu.
- Takımınız 10 maçta sadece 1 kez, İspanya’ya karşı kendi sahasında yenildi.
Deplasmanda da harika sonuçlar aldık, 70 yıl sonra Almanya’da galip geldik. Memnuniyet duydum. Belki de bu yüzden beni değiştirmediler...
- Aslında teknik direktör olarak kalacağın kesin değildi.
Doğru. Ancak beni o 2 maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdiler. Göreve geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılamayacaktık, ama grubumuzu birinci olarak tamamladık. Final turunda harika bir performans sergiledik. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ve ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı.
"KENAN EN İYİLERDEN BİRİ OLACAK"
Kenan Yıldız, dünyanın en iyilerinden biri olacak. Del Piero futbola ilk başladığında da Baggio ile kıyaslamaların ardı arkası kesilmiyordu. Ortada büyük bir yetenek ve harika bir potansiyel var.
"İTALYA HARİÇ HERKESLE KARŞILAŞMAK İSTERDİM"
Herkesle karşılaşmak isterdim ancak İtalya hariç, hele ki birkaç gün içinde iki kez. Çok heyecanlanacağımı biliyorum. Ancak Türkiye’nin bir hedefi var: Uluslar Ligi’nde çeyrek finale kalmak, birinci ya da ikinci olmak...
"EN İYİLERLE BOY ÖLÇÜŞMEK İSTİYORUZ"
İtalya çok değişti, sadece teknik direktör değil. Bizim de kadromuzda pek çok genç oyuncu var ve bu yeni bir durum değil. Bazen belki zamanlaması biraz erken olabilir ancak bu formatta tek bir maçı bile kaybedemezsiniz. Yine de böyle olması güzel; tüm maçlar belirleyici. Bizim için bu, Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi'nde yer almak anlamına geliyor: Avrupa’nın en iyileriyle boy ölçüşmek istiyoruz.
"FRANSA, DİĞER TAKIMLARIN ULAŞAMAYACAĞI OYUNCU HAVUZUNA SAHİP"
Biz yeni yükselen takımız, grubumuzda dördüncü güç konumundayız. Yolumuzu açmamız gerekecek. Fransa, diğer takımların ulaşamayacağı bir kaliteye ve oyuncu havuzuna sahip. Sadece İspanya ve belki Portekiz onunla rekabet edebilir. Dünya Kupası'nda yarı finalde kaybetti ancak rakibi İspanya’ydı; asıl hayal kırıklıkları başka yerlerde. Zidane ile birlikte yeniden coşku kazandılar. Ancak bu onlar için de kolay olmayacak.
- Amerika’da Türkiye’ye ne oldu?
Güzel bir soru. Sonuçlara bakıldığında kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara bakıldığında ise daha iyisi yapılabilirdi. Biraz şansımız yoktu ancak mazeret aramıyorum. İlk iki maçta en az bir puan almak için gol bölgelerinde daha etkili olmalıydık. Bu konuda yetersiz kaldık.
"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ"
5 yıldır Türkiye’deyim. Bence burası Avrupa’nın en genç ülkesi. Her alanda büyüme gösteriyor ve spora büyük yatırımlar yapılıyor. Burada her şey uzun vadeli planlanıyor.
"4 MAÇLIK SÜREÇTE HER ŞEY KAÇINILMAZ"
Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız olmadan Türkiye aynı Türkiye değil. Mert Müldür de eksik olacak. 4 maçlık bir süreçte her şey kaçınılmaz olarak daha zor hâle gelse de bu, yeni oyuncular için bir sınav olacak.
- Kenan Yıldız’ın gerçek rolü nedir? 10 numara olmaktan çok Del Piero’ya benziyor.
Del Piero ilk başladığında da Baggio ile karşılaştırmalar yapılıyordu. Yeteneği var, büyük bir oyuncu olma potansiyeli var. Kenan Yıldız, dünyanın en iyilerinden biri olacak. Belki bugün Kenan klasik bir 10 numara değil ama o yaşlarda insan değişir, dönüşür ve kanattan başlayıp içeriye doğru geçerek de 10 numara rolünü oynayabilir.