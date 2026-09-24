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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem

        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında şüphelilerin adli durumlarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Soruşturma kapsamında toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

        Soruşturmanın mevcut aşamasında 26 şüpheli tutuklu, 3 şüpheli adli kontrol altında, 25 şüpheli ise gözaltında. Ayrıca 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 11 şüphelinin firari durumda bulunduğu tespit edildi.

        26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Tutuklu bulunan şüpheliler; Abdulkadir Özkan, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkın, Emre Tezmen, Furkan Baki, İbrahim Bekçi, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkın, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan ve Uğur Akkafadır.

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        3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

        Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

        25 ŞÜPHELİNİN ADLİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

        Gözaltında bulunan şüpheliler ise şöyle; Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Ayşe Seher Aydın, Burak Gökçe, Ecem Tuğçe Akçay, Enes Yazıcı, Erkan Kilimci, Ethem Umut Beytorun, Feryal Köker, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Hamza Kablan, Kadir Boy, Mehmet Ziya Gökalp, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Özdemir Ataseven, Özdemir Uçar, Selim Dağbaşı, Sezai Bekgöz ve Sibel Gökalptir.

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        1 ŞÜPHELİ CEZA İNFAZ KURUMUNDA, 3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

        Şüphelilerden Erdem Bektaş’ın ceza infaz kurumunda bulunduğu; Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı’nın ise yurt dışında oldukları bildirildi.

        11 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Firari durumda bulunan Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım, Tamer Akbal ve Yunus Emre Yıldırım’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devamedildiği kaydedildi.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri, fon ve sermaye piyasası işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ile bağlantılı mal varlıklarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. Yeni bilgi ve deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
        #Fon soruşturması
        #Aklama Suçları Soruşturma Bürosu
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