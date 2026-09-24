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        Haberler Gündem Bursa İnegöl’de mezarlıkta karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü

        Bursa İnegöl’de mezarlıkta karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlıkta karşılaşan iki kişi arasındaki tartışmada bir kişi, baltayla başından yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:03 Güncelleme:
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        Mezarlıkta baltalı saldırı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde mezarlıkta çıkan kavgada bir kişi, husumetlisini baltayla başından yaraladı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı’nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Nuri Ş. (61) ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı.

        İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.’nin başına vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arif K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Olayın ardından Nuri Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #İnegöl
        #baltalı saldırı
        #haberler
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