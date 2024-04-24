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        İztuzu'nda sezonun ilk caretta yuvası, 23 Nisan'da koruma altına alındı

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sezonun ilk caretta caretta yuvası koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:40
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        İztuzu'nda sezonun ilk caretta yuvası, 23 Nisan'da koruma altına alındı
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sezonun ilk caretta caretta yuvası koruma altına alındı.

        Nesli tehlikedeki caretta carettalar, çiftleşme dönemi için Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'na gelmeye başladı. Plajda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, çevresel faktörler, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için de çalışmalarını yürütüyor.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İztuzu Plajı'nda sezonun ilk caretta caretta yuvası, DEKAMER ekipleri tarafından koruma altına alındı. Öte yandan 2022'de 300 olan yuvalama alanı geçen yıl 746'a ulaşırken, bu yıl yine rekor bekleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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