İztuzu'nda sezonun ilk caretta yuvası, 23 Nisan'da koruma altına alındı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sezonun ilk caretta caretta yuvası koruma altına alındı.

Nesli tehlikedeki caretta carettalar, çiftleşme dönemi için Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'na gelmeye başladı. Plajda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, çevresel faktörler, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için de çalışmalarını yürütüyor.