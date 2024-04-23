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        Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

        Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:57
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        Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı
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        Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.

        Fethiye'de, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik botu ziyaretçilere kapılarını açtı. Gemiyi ziyaret edenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetleri anlatıldı.

        Sahil Güvenlik Botu 911 ise Ece Marina'da ziyaretçilerini ağırladı.

        Bodrum ilçesinde Gümrük İskelesi'ne demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-10 botu öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlı TCSG 310 botu da Marmaris Yat Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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