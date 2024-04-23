Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.

Fethiye'de, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik botu ziyaretçilere kapılarını açtı. Gemiyi ziyaret edenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetleri anlatıldı.

Sahil Güvenlik Botu 911 ise Ece Marina'da ziyaretçilerini ağırladı.

Bodrum ilçesinde Gümrük İskelesi'ne demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-10 botu öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.