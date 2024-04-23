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        Muğla'da düzenlenen rafting kampı sona erdi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:37
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        Muğla'da düzenlenen rafting kampı sona erdi
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampı tamamlandı.

        Türkiye Kano Federasyonu tarafından Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü mevkisinde yapılan kampa, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan rafting takımlarından 30 sporcu katıldı.

        Türkiye Kano Federasyonu Rafting Antrenörü Oğuzhan Ateş, federasyon tarafından düzenlenen gelişim ve temel eğitim kampının 9 ilde eşzamanlı olarak yürütüldüğünü, projenin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

        Aynı zamanda milli sporcu olan Ateş, Türkiye genelinde elverişli olan nehirlerde temel ve gelişim üzerine daha çok eğitim verdiklerini anlatarak, "İlk başta çocuklarımıza nehir güvenliği konusunda ders veriyoruz. Bot ve ekipmanlarımız, kürek ekipmanlarımız, nehirde kullanacağımız ekipmanlarımız konusunda çocuklarımıza ders veriyoruz. Çocuklarımız, kürek teknikleri ve derelerden karşıdan karşıya geçiş gibi daha çok temel düzeyde eğitim alıyor." diye konuştu.

        Ateş, rafting sporuna ilginin arttığını, ortaokul ve lise öğrencilerinin raftingle ilgilenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Öğrenciler ise adrenalin dolu rafting sporunu herkese tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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