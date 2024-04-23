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        Fethiye'de dalgıçlar 23 Nisan'ı su altında Türk bayrağı açarak kutladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:58
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        Fethiye'de dalgıçlar 23 Nisan'ı su altında Türk bayrağı açarak kutladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

        İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindeki 2 dalgıç ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi.

        Dalgıçlar ilk olarak deniz dibinde açılan yaklaşık 15 metrelik Türk bayrağının önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla poz verdi daha sonra ise bayraklarla yüzdü.

        Aksiyon kamerayla kaydedilen etkinlikte, dalgıçların önünde yüzen balıklar dikkat çekti.

        Diktaş, 23 Nisan'da şanlı Türk bayrağını deniz dibinde dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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