Fethiye'de dalgıçlar 23 Nisan'ı su altında Türk bayrağı açarak kutladı

Dalgıçlar ilk olarak deniz dibinde açılan yaklaşık 15 metrelik Türk bayrağının önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla poz verdi daha sonra ise bayraklarla yüzdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

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