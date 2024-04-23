Muğla'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı.

Hayırsever İsmail Milat ve Sultan Milat'ın desteğiyle hayata geçirilen Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılış töreni yapıldı.

Öğrencilerin gösteri sunduğu törende katılımcılar kütüphaneyi ziyaret etti.

Hayırsever Sultan Milat, burada yaptığı konuşmada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu kütüphanemiz çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.