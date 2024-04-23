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        Muğla'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:40
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        Muğla'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan kütüphane açıldı.

        Hayırsever İsmail Milat ve Sultan Milat'ın desteğiyle hayata geçirilen Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılış töreni yapıldı.

        Öğrencilerin gösteri sunduğu törende katılımcılar kütüphaneyi ziyaret etti.

        Hayırsever Sultan Milat, burada yaptığı konuşmada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu kütüphanemiz çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.

        Kaymakam Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Evren Tezcan da eğitime desteklerinden dolayı hayırsever ailelere teşekkür etti.

        Törene, Kaymakam Aktaş ve Belediye Başkanı Tezcan'ın yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Serkan Cantürk, hayırseverler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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