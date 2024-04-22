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        Muğla'da 23 Nisan kortej yürüyüşü yapıldı

        Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:05
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        Muğla'da 23 Nisan kortej yürüyüşü yapıldı
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        Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Menteşe ilçesi Recai Güreli Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda son buldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Dumlupınar İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

        Kortejde, Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço kostümleriyle yürüyüşe katılan öğrenciler dikkati çekti.

        Yürüyüşe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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