Bodrum FK - Şanlıurfaspor: 2-1

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit Güngör

BODRUM FK: Sousa - Süleyman, Samet, Kenan (Dk. 64 Burak), Pedro (Dk. 64 Celal), Üzeyir, Musah Mohammed, Mustafa (Dk. 46 Haqi Osman), Ali, Gökdeniz (Dk. 73 Ege), Cenk

ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal - Diogo, Adem (Dk. 79 Landel), İshak (Dk. 90+2 Yusuf), Mehmet, Harris (Dk. 78 Barış Ekincier), Aldair, Fernando (Dk. 90+2 Muhammed), Amar Begiç (Dk.82 Cumali), Barış, Paixao

GOLLER: Dk. 74 Celal, Dk. 90+1 (P) Üzeyir (Bodrum FK) - Dk. 56 Amar Begiç (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Pedro, Musah Mohammed, Haqi Osman, Süleyman (Bodrum FK) - Amar Begiç (Şanlıurfaspor)

1’inci Lig 31’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere bitti. Mücadelenin ikinci yarısında Şanlıurfaspor Amar Begiç’in golüyle 1-0 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Celal Dumanlı durumu 1-1’e taşıdı. Golden yaklaşık 2 dakikada sonra Bodrum FK penaltı şansı yakaladı ve Celal’in vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı. Karşılaşmanın son dakikalarına doğru bir kez daha penaltı şansı yakalayan Bodrum FK Üzeyir’in golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK sahasından 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum FK haftayı Play-Off hattında 52 puanla 4’üncü sırada kapatırken, rakibi Şanlıurfaspor ise 34 puanla 13’üncü sırada kaldı.