Bodrum FK - Şanlıurfaspor: 2-1
STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit GüngörBODRUM FK: Sousa - Süleyman, Samet, Kenan (Dk.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit Güngör
BODRUM FK: Sousa - Süleyman, Samet, Kenan (Dk. 64 Burak), Pedro (Dk. 64 Celal), Üzeyir, Musah Mohammed, Mustafa (Dk. 46 Haqi Osman), Ali, Gökdeniz (Dk. 73 Ege), Cenk
ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal - Diogo, Adem (Dk. 79 Landel), İshak (Dk. 90+2 Yusuf), Mehmet, Harris (Dk. 78 Barış Ekincier), Aldair, Fernando (Dk. 90+2 Muhammed), Amar Begiç (Dk.82 Cumali), Barış, Paixao
GOLLER: Dk. 74 Celal, Dk. 90+1 (P) Üzeyir (Bodrum FK) - Dk. 56 Amar Begiç (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Pedro, Musah Mohammed, Haqi Osman, Süleyman (Bodrum FK) - Amar Begiç (Şanlıurfaspor)
1’inci Lig 31’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere bitti. Mücadelenin ikinci yarısında Şanlıurfaspor Amar Begiç’in golüyle 1-0 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Celal Dumanlı durumu 1-1’e taşıdı. Golden yaklaşık 2 dakikada sonra Bodrum FK penaltı şansı yakaladı ve Celal’in vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı. Karşılaşmanın son dakikalarına doğru bir kez daha penaltı şansı yakalayan Bodrum FK Üzeyir’in golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK sahasından 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum FK haftayı Play-Off hattında 52 puanla 4’üncü sırada kapatırken, rakibi Şanlıurfaspor ise 34 puanla 13’üncü sırada kaldı.
56’ncı dakikada etkili gelen Şanlıurfaspor’da Harris’in ortasında ceza sahası içinde Amar Begiç’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
74’üncü dakikada Bodrum FK’da Haqi Osman’ın pasında ceza sahası içinde Celal’in vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
75’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak, Aldair’in müdahalesi sonrası yerde kaldı hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi.
77’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Celal’in şutunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.
89’uncu dakikada Bodrum FK bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Burak, Aldair’in müdahalesi sonrası yerde kalınca Erkan Özdamar bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
90+1’inci dakikada Üzeyir’in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bodrumspor sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
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