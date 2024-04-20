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        Bodrum'da inşaatta kayan toprağı altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaatta kanalizasyon borusu döşemek için yapılan çalışmada kayan toprağın altında kalan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, yaralı kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:10
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        Bodrum'da inşaatta kayan toprağı altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir inşaatta kanalizasyon borusu döşemek için yapılan çalışmada kayan toprağın altında kalan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, yaralı kurtarıldı.

        Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde bir inşaatta, saat 12.30 sıralarında, kanalizasyon borusu döşemek için kazılan kanalda, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Kanalda çalışan işçiler Ferhat Görerer ve Feyyaz Şimşek, toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Koordinasyon Merkezi'ne bildirip, yardım istedi. Bölgeye ulaşan AKUT ekipleri 2 işçiyi yaralı olarak kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan işçiler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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