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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:05
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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü.

        Yerbelen Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Ortaca İtfaiye grup Amirliği ekipleri bir evin çatısının zarar gördüğü ihbarı üzerine belirtilen bölgeye gitti.

        Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

        Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi.

        Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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