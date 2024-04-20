Muğla'da antik kentlerde Turizm Haftası kutlandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentlerde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Odeon Travel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Meclis Binası'nda katılımcılara bilgi verdi.

Söğüt, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmalarının yılın 12 ayı devam ettiğini söyledi.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunduğunu anlatan Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia ve Lagina'da antik dönemden bugüne farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini kaydetti. Bilal Söğüt, Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda ise gün yüzüne çıkarılan yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi.