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        Datça Çocuk Evleri Sitesi'nin temsili temel atma töreni düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde çocuk evleri sitesi projesinin temsili temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:32
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        Datça Çocuk Evleri Sitesi'nin temsili temel atma töreni düzenlendi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde çocuk evleri sitesi projesinin temsili temel atma töreni düzenlendi.

        İskele Mahallesi Çayırarası mevkisinde, mülkiyeti Hazineye ait 15 bin metrekarelik alanda beş villa tarzı dubleks çocuk evi ve hizmet birimlerinden oluşacak projenin temel atma törenine, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ile Yardımcısı Osman Toprakçı, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) Başkanı Menşure Yavuz ve dernek üyeleri katıldı.

        Törende konuşan Kaymakam Murat Atıcı, projenin yaklaşık üç yıllık bir çabanın ardından hayata geçirdiğini ifade ederek, "Çocuk sevgi evimiz tamamlandığında, 50 kız ve erkek çocuğumuz için 5 villa ve hizmet binalarımız olacak. KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        Dernek Başkanı Menşure Yavuz da projeye destek verenlere teşekkür etti.

        Etkinlik kapsamında sanatçı Suavi'nin de konser vereceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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