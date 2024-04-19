Fethiye'de 13. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı

Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 1000 ila 2000 liradan satışa sundu. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 8 bin liradan alıcı bekledi.

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