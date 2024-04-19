Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yat yarışları: MIYC Trio Cup

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları 4. ayak mücadelesinde şampiyon yelkenciler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yat yarışları: MIYC Trio Cup
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları 4. ayak mücadelesinde şampiyon yelkenciler belli oldu.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 4. ayak mücadelesiyle birlikte şampiyona tamamlandı.

        Dördüncü ayak mücadelesine Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 10 yelkenli yat ile 30 sporcu katıldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitişe geldi.

        Dördüncü ayak sonuçlarıyla kupada şampiyonlar ve dereceye giren yelkenciler belirlendi.

        Dördüncü ayak ve genel sonuçların birincilerine ödülleri, kulüp bahçesinde düzenlenen törende verildi.

        Kupada sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

        IRC-1

        1- Vakkorama (Cem Hakko)

        2- Farraway (Zafer Öznur)

        3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

        IRC-2

        1- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)

        2- Auriga (Behlül Usluoğlu)

        3- Ada Sailor (Alp Doğuoğlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
        Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
        Muğla'da Turizm Haftası'nda öğrenciler antik kenti ziyaret etti
        Muğla'da Turizm Haftası'nda öğrenciler antik kenti ziyaret etti
        Muğla heyeti "Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında İspanya'd...
        Muğla heyeti "Bağımlı Geçmiş Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında İspanya'd...
        Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyerle 180 yolcu geldi
        Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyerle 180 yolcu geldi
        Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi
        Muğla'da nefesli çalgılar konseri verildi
        Datça'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
        Datça'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 zanlı yakalandı