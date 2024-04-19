Yat yarışları: MIYC Trio Cup

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları 4. ayak mücadelesinde şampiyon yelkenciler belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 4. ayak mücadelesiyle birlikte şampiyona tamamlandı.

Dördüncü ayak mücadelesine Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 10 yelkenli yat ile 30 sporcu katıldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitişe geldi.