Datça'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

Muğla'nın Datça'da ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Datça Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İskele Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.