Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Bodrum

        Hakemler: İbrahim Altıntaş, Murat Genç, Abdullah İlik

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Sevgi Tonguç 12, Miray Balotu 10, Aslı Çil, Mısra Albayrak 7, Cansu Yetiş, Simge Tokmak, Collier 37, Aylin Darınç, Özge Bilgin, İrem Aleyna Akat 2, Kardelen Gezgin 2

        Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Senay Zeybek 12, Meryem Gültekin 9, Eylül Minez 10, Kübra Dicle, Gülşah Çelebi 6, Dilara Lafatan, Melisa Korkmaz 7, Gizem Kazali, Senanur Demir, Hande Çelebi, Aliyah Mazyck 27, Şeval Ercan

        1. Periyot: 21-19

        Devre: 38-41

        3. Periyot: 54-54

        MUĞLA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı (2)
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı (2)
        5'inci Uluslararası Latmos Ultra Maratonu koşuldu
        5'inci Uluslararası Latmos Ultra Maratonu koşuldu
        Fethiye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı