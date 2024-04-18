Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçlarından 10 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S'yi yakaladı.

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