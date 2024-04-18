5'inci Uluslararası Latmos Ultra Maratonu koşuldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Latmos Ultra Maratonu etkinlikleri kapsamında 8 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos'da ağırladı. 5'inci kez koşulan Uluslararası Latmos Ultra Maratonu, 12-13 Nisan tarihlerinde 10, 17, 26, 45 kilometre olmak üzere 4 farklı parkurda 400 katılımcı ile gerçekleşti. Latmos Ultra Maratonu'nda Milas Bafa Gölü'nün kıyısından Latmos Dağı'na yeni keşiflerle dolu bir parkur ile yerli ve yabancı sporcular Muğla'da buluştu. Organizasyon sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ultra maraton olan 45 kilometre kategorisinde erkeklerde Navil Shaimukhametov, Maksim Krylov ve Umut Erdal, kadınlarda ise Eugenie Rooke, Gülşah Mıyasaoğlu Tülek ve Elif Ateş ilk 3 sırayı elde etti.