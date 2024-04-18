Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Boğaziçi Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangında, 2 dönüm makilik alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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