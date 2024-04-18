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        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:16
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        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Boğaziçi Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangında, 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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