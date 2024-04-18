Muğlaspor'a rehavet uyarısı

BÖLGESELAmatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Manavgat Belediyespor'un 4 puan önünde lider durumda yer alarak 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e dönmek için günleri sayan Muğlaspor'a Başkan Menaf Kıyanç'tan rehavet uyarası geldi. Ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 55 puan toplayan, bu hafta ligden çekilen Döşemealtı'yla oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak yeşil-beyazlı ekip şampiyonluğun kapısını ardına kadar aralarken Başkan Kıyanç, "Önümüzde daha oynanmamış 3 karşılaşma var" dedi.

Menaf Kıyanç, "Rakiplerimizden birisi de İncirliova. İncirliova ile önümüzdeki hafta deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Ligde düşmeme mücadelesi veriyorlar. Her maça final havasında çıkıyoruz" dedi. "Hedefe ulaşacağımıza ve sezon sonunda şampiyonluğumuzu yaşayacağımıza inanıyoruz" diyen Kıyanç, "Futbolcularımız ile teknik heyetimize güveniyoruz. Henüz şampiyon olmadık. Rehavete asla yer vermiyoruz. Kalan maçlarımızı da kazanıp haklı başarıyı taçlandıracağız" diye konuştu.