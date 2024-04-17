Yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aşağı Mazı Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Alataş’ın kontrolünü yitirdiği traktör, engebeli arazide savrularak yamaçtan yuvarlandı. Alataş, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erkan Alataş’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Alataş’ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.