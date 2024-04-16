Datça açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında; Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 13'ü çocuk 25 kaçak göçmen kurtarılırken, başka bir botta bulunan 12'si çocuk 34 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan saat 07.00'de Datça ilçesi açıklarında olumsuz hava koşullarından dolayı su almaya başlayan lastik botun içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batma tehlikesi geçiren lastik botta bulunan 13'ü çocuk 25 kaçak göçmeni düzenlediği operasyonla kurtardı.