Datça açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında; Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 13'ü çocuk 25 kaçak göçmen kurtarılırken, başka bir botta bulunan 12'si çocuk 34 kaçak göçmen ise yakalandı.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında; Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 13'ü çocuk 25 kaçak göçmen kurtarılırken, başka bir botta bulunan 12'si çocuk 34 kaçak göçmen ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan saat 07.00'de Datça ilçesi açıklarında olumsuz hava koşullarından dolayı su almaya başlayan lastik botun içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batma tehlikesi geçiren lastik botta bulunan 13'ü çocuk 25 kaçak göçmeni düzenlediği operasyonla kurtardı.
Yine aynı tarihte saat 17.17’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit ettikleri lastik botu durdurarak içerisindeki 12'si çocuk 34 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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