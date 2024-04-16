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        Fethiye'de su altında 'turizm' değerlendirmesi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Turizm Haftası kapsamında bir grup dalgıç su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:15
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        Fethiye'de su altında 'turizm' değerlendirmesi
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Turizm Haftası kapsamında bir grup dalgıç su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi. Dalgıçların su altına masada oturup, bilgisayar ve mikrofon kullandıkları o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Fethiye'de bir grup dalgıç, Turizm Haftası kapsamında dün su altında temsili olarak turizm sezonunu değerlendirdi. Dalış eğitmeni Önder Diktaş beraberindeki Aydın Tanal ve Melisa Harless ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinlikte masada oturup, bilgisayar ve mikrofon kullandıkları o anlar su altı kamerasıyla görüntülendi. Diktaş, etkinlik ile hem Turizm Haftası'nı kutladıklarını hem de bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çektiklerini belirtip, "Suyun altında bisiklet sürme, çadır kurma, uyuma, balık tutma gibi aktiviteler de yapmıştık. Bu sezonda da farklı etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu gibi etkinliklerle amacımız dalışı özellikle Türkiye'de tanıtmak ve gençlere sevdirmek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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