Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de tarım ve turizm fuarı açıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de tarım ve turizm fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

        Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Patlangıç Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara 100 firma katıldı.

        Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ilçenin tarım ve turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, kentte Tarım ve Orman Bakanlığının çok sayıda destekleme projesi olduğunu söyledi.

        Ertaş, üretici ve tüketiciyi fuar aracılığıyla bir araya getirmenin önemli olduğunu kaydetti.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise yerel tohum üretimine destek olduklarını ve bölge çiftçisine ekonomik girdi sağlamak için geliştirdikleri projelerle mücadele ettiklerini dile getirdi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da ulusal ve uluslararası fuarlarda 4,7 milyon kişiye ilçeyi tanıttıklarını anlattı.

        Fuarlar, 19 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Muğla'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        Muğla'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Fethiye'de su altında 'turizm' değerlendirmesi
        Fethiye'de su altında 'turizm' değerlendirmesi
        Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'a su sağlayan Mumcular Barajı'na "kaliteli çözü...
        Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'a su sağlayan Mumcular Barajı'na "kaliteli çözü...
        Seydikemer'in ilk kadın muhtarından Belediye Başkanı Akdenizli'ye ziyaret
        Seydikemer'in ilk kadın muhtarından Belediye Başkanı Akdenizli'ye ziyaret
        Doç. Dr. Özçelik: Tuzlu deniz suyunun kullanılabilmesi yüksek maliyet gerek...
        Doç. Dr. Özçelik: Tuzlu deniz suyunun kullanılabilmesi yüksek maliyet gerek...