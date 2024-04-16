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        Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak

        Lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı "5. TYBA Yacht Charter Show", Fethiye'de 3-7 Mayıs'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:10
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        Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak
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        Lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı "5. TYBA Yacht Charter Show", Fethiye'de 3-7 Mayıs'ta yapılacak.

        Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 5. TYBA Yacht Charter Show'un 3-7 Mayıs'ta D-Marin Göcek'te yapılacağı bildirildi.

        TYBA Başkan Yardımcısı ve Yacht Charter Show Komitesi Başkanı Serhan Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren seçkin yatların sergileneceğini belirtti.

        Şovun sektör profesyonellerine her iki yönde de değerli ağ fırsatları sağladığını ifade eden Cengiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Küçük Asya'nın insan türünün ve kültürlerinin en büyük erime potası olarak tarihteki rolüne paralel olarak, yerel deniz turizmi profesyonelleri, yat kiralama acenteleri, dünyanın dört bir yanından gelen brokerler ve acentelerle buluşuyor. TYBA Show her yıl yatçılık profesyonellerini bir araya getirerek bu tarihi misyonu kendi başına sürdürüyor. TYBA kurulduğu günden bu yana fuarı rotasyona tabi tutarak, her 3-4 yılda bir Türkiye'nin turkuaz kıyılarının farklı şehirlerine taşımayı ve ziyaretçilerine yeni, farklı marinalar ve ülkenin güzelliklerini tanıtmayı kararlaştırdı. TYBA Yacht Charter Show'un uzun yıllar Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yatçılık etkinliği olmaya devam edeceğine inanıyorum."

        Boyları 20 ile 50 metre arasındaki lüks yatların mürettebatlarıyla birlikte sergi için yerlerini alacağı etkinliğe, dünyanın dört bir yanından 300'den fazla sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

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