Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İlçe açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuklarında olduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

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