FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı

FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan aranan 1. sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde noterde işlem yaparken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şahinkaya tutuklandı.

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve ünvanları geri alınan, 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama bulunan 1. sınıf emniyet müdürü Hasan Hüseyin Şahinkaya, bugün yakalandı. Fethiye ilçesinde bulunan bir noterde işlem yaptığı tespit edilen Şahinkaya, burada gözaltına alındı. Şahinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.