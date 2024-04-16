Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.H.Ş'nin ilçede olduğunu belirledi.
Firari H.H.Ş, düzenlenen operasyonda yakalandı.
H.H.Ş, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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