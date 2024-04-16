Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.H.Ş'nin ilçede olduğunu belirledi.

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