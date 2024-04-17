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        Fethiye'de jandarma ekipleri fuarda bilgilendirme standı açtı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, tarım ve turizm fuarında kurduğu stantta ziyaretçileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:14
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        Fethiye'de jandarma ekipleri fuarda bilgilendirme standı açtı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, tarım ve turizm fuarında kurduğu stantta ziyaretçileri bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için ziyaretçilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıttı.

        Motosiklet kaskının önemi, traktörlere rops demiri takılması ve römorklarda reflektörlü uyarı sistemlerinin bulunması konularında bilgilendirmelerde yapıldı.

        Muğla genelinde gerçekleşen motosiklet kazalarında kafaya alınan darbelerin oranlarını çıkaran ekipler, tam kask takılması gerektiğini vurguladı.

        Ayrıca, stantta çocuklar için boyama kitapları ve balonlar dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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