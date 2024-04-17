Muğla'da, ihraç edilecek tarımsal ürünlerin karantina kontrolleri gerçekleştirildi
Muğla'nın Ortaca ilçesinden Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek portakal ve domates ürünlerinin karantina kontrollerini gerçekleştirildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinden Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek portakal ve domates ürünlerinin karantina kontrollerini gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri (uzman ekipleri), ihracat için alınan numuneleri virüs analizi için Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi. Ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikalarını düzenledi.
Ekipler, pazarda büyük paya sahip olan limon bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolünün devam ettiğini belirtti.
Geçen seneye göre yaprak biti, kırmızı örümcek ve trips zararlılarının daha erken faaliyete geçtiğini bildiren ekipler, yerli çeşit limonlarda kabuklu bite rastlandığını kaydetti.
Uzmanlar, bahçelerde yapılacak ilaçlamaların bal arılarının uçmadığı saatlerde yapılması gerektiğini vurguladı.
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