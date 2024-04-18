Datça'da jandarma uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "şok" yol uygulamada uyuşturucu ele geçirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "şok" yol uygulamada uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Merkez Komutanlığı ekipleri, organize suçlarla mücadele kapsamında Hızırşah mevkisinde, Etil ve Dem isimli narkotik köpeklerinin desteğiyle şok uygulama yaptı.
Durdurdukları bir araçtaki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler tarafından yapılan aramada, yolcu G.A'nın (27) çantası ile çorabının içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli G.A hakkında adli işlem başlatıldı.
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