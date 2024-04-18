Datça'da jandarma uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Durdurdukları bir araçtaki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler tarafından yapılan aramada, yolcu G.A'nın (27) çantası ile çorabının içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İlçe Jandarma Merkez Komutanlığı ekipleri, organize suçlarla mücadele kapsamında Hızırşah mevkisinde, Etil ve Dem isimli narkotik köpeklerinin desteğiyle şok uygulama yaptı.

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