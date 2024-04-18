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        Datça'da jandarma uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "şok" yol uygulamada uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:47
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        Datça'da jandarma uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "şok" yol uygulamada uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Merkez Komutanlığı ekipleri, organize suçlarla mücadele kapsamında Hızırşah mevkisinde, Etil ve Dem isimli narkotik köpeklerinin desteğiyle şok uygulama yaptı.

        Durdurdukları bir araçtaki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler tarafından yapılan aramada, yolcu G.A'nın (27) çantası ile çorabının içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheli G.A hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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