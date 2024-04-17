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        Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik" projesiyle öğrenciler meyve fidanları dikti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik" projesi kapsamında 27 öğrenci okul bahçesine meyve fidanları dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:51
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        Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik" projesiyle öğrenciler meyve fidanları dikti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik" projesi kapsamında 27 öğrenci okul bahçesine meyve fidanları dikti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 28 ilde uygulanan proje kapsamında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin de katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'ın katıldığı etkinlikte öğrenciler tarımsal üretim ve su tasarrufu temasıyla yazdıkları şiirleri okudu.

        Etkinlikte şeftali, kayısı, erik, üzüm, limon, portakal gibi meyvelerin fidanları, okul bahçesinde toprakla buluşturuldu. Okul bahçesinde yetişecek meyvelerin satışı yapılarak elde edilen gelirin yine okul için harcanacağı bildirildi.

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yaptığı açıklamada, kent merkezlerindeki okullarda çocukların tarımdan uzak olduğunu bir meyvenin nasıl yetiştiğinden haberi olmadığını ifade etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliğinin gün geçtikçe arttığını belirten Saylak, "Projedeki amacımız çocukların bir elmanın, bir incirin yetişmesi için neler yapılması gerektiğini bilmelerini sağlamak. Çocuklar, soframıza gelen bir domatesin veya meyvenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar zor yetiştirildiğini yaşayarak, görerek öğrenecekler." diye konuştu.

        Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz da proje ile çocuklarda tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmak istediklerini bildirdi.

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