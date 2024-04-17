Muğla'da otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Datça ilçesinde otizmli Y.I'ya 4 Aralık 2023'te babasının ev arkadaşı H.K. tarafından şiddet uygulandığı ileri sürülmüştü, şikayet üzerine olayla ilgili adli işlem başlatılmıştı.

Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Datça Engelim Olmayın Derneği üyesi bir grup ile vatandaşlar, aileye destek oldu.

Sanık H.K. ise suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Datça Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Y.I'nın (9) annesi Ü.Z, babası K.I. ile tutuksuz yargılanan H.K. ve taraf avukatları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.