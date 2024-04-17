Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, otizmli çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde, otizmli çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Datça Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Y.I'nın (9) annesi Ü.Z, babası K.I. ile tutuksuz yargılanan H.K. ve taraf avukatları katıldı.

        Çocuğun annesi ile babası sanık H.K'nin cezalandırılmasını istedi.

        Sanık H.K. ise suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, mağdur çocuğun adli görüşme odasında pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan Datça Engelim Olmayın Derneği üyesi bir grup ile vatandaşlar, aileye destek oldu.

        Dernek Başkanı Dilek Dündar, gazetecilere, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.

        Datça ilçesinde otizmli Y.I'ya 4 Aralık 2023'te babasının ev arkadaşı H.K. tarafından şiddet uygulandığı ileri sürülmüştü, şikayet üzerine olayla ilgili adli işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Muğla'da, ihraç edilecek tarımsal ürünlerin karantina kontrolleri gerçekleş...
        Muğla'da, ihraç edilecek tarımsal ürünlerin karantina kontrolleri gerçekleş...
        Fethiye'de jandarma ekipleri fuarda bilgilendirme standı açtı
        Fethiye'de jandarma ekipleri fuarda bilgilendirme standı açtı
        FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı
        FETÖ'den aranan emniyet müdürü noterde yakalandı
        Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
        Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
        Datça açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı
        Datça açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı