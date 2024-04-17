Muğla'da inşaatta üstlerine çelik kalıp düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İ.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.G. ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İçmeler Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.T. (34) ile Y.G'nin (33) üzerine, kolona dayalı çelik kalıp düştü.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, üstlerine çelik kalıp düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.

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