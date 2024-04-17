Muğla'da inşaatta üstlerine çelik kalıp düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, üstlerine çelik kalıp düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, üstlerine çelik kalıp düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.
İçmeler Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.T. (34) ile Y.G'nin (33) üzerine, kolona dayalı çelik kalıp düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İ.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.G. ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
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