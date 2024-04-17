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        Muğla'da inşaatta üstlerine çelik kalıp düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, üstlerine çelik kalıp düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:24
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        Muğla'da inşaatta üstlerine çelik kalıp düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir inşaatta, üstlerine çelik kalıp düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı.

        İçmeler Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.T. (34) ile Y.G'nin (33) üzerine, kolona dayalı çelik kalıp düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İ.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.G. ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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