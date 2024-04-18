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        Sahte siteden tatil rezervasyonuna dikkat

        MUĞLA'nın ilçelerinde turizm sezonu başlarken, lüks otellerin internet sayfalarının kopyalanarak oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı tatilciler uyarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:40
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        Sahte siteden tatil rezervasyonuna dikkat
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        MUĞLA'nın ilçelerinde turizm sezonu başlarken, lüks otellerin internet sayfalarının kopyalanarak oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı tatilciler uyarıldı. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, "Bu siteleri gördüğümüzde ilgili kurumlara bildiriyoruz. Kısa sürede erişim engeli alıyor. Başka isimle, harf oyunu ve resmi siteye benzeyen adresle yeniden faaliyete geçiyorlar" dedi.

        Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turistlik ilçelere sahip Muğla'da, lüks otellerin internet sitesini kopyalayanlar, kendilerine ulaşan tatilcileri sahte rezervasyonlarla mağdur ediyor. Dolandırıcılar, bu yöntem ile yılda 4 milyon yerli-yabancı turistin ağırlandığı kentte tatilcilerin kabusu oluyor. GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, rezervasyon döneminde satışların yoğun olduğunu belirterek, "Dolandırıcıların yoğun çalıştığı bir dönem. Zaman geçtikçe satış kanalları da gelişiyor. Tatil arayışında olanlar, acentenin TÜRSAB'a, otellerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olup, olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Sahte hesaplar üzerinden gerçek hesap izlenimi oluşturup, birçok dolandırıcılık vakalarına rastlanıyor" dedi. Güvenli bilgisayar ve gelişmiş internet tarayıcıları kullandığında, sahte siteler ile oltalama atak denilen yöntemlerin tespit edildiğini söyleyen Deliveli, bunlara ilişkin verilen uyarıların tamamen güvenli olmadığını aktardı.

        'KEDİ-FARE OYUNU GİBİ'

        Deliveli, erken rezervasyon döneminde kopya sitelerin mantar gibi arttığını ifade ederek, "Bu siteleri gördüğümüzde ilgili kurumlara bildiriyoruz. Kısa sürede erişim engeli alıyor. Başka isimle, harf oyunu ve resmi siteye benzeyen adresle yeniden faaliyete geçiyorlar. Kedi-fare oyunu gibi. Web siteleri kadar tehlikeli olan da sosyal medya hesapları. Paralı reklamlarla sanki o otelin, işletmenin resmi hesabı gibi tatilcilere ulaşıp, sahte telefon numaraları veriyorlar. Bunlar da internetten alınan numaralar oluyor ve tespiti güç oluyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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