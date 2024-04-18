Sahte siteden tatil rezervasyonuna dikkat

MUĞLA'nın ilçelerinde turizm sezonu başlarken, lüks otellerin internet sayfalarının kopyalanarak oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı tatilciler uyarıldı. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, "Bu siteleri gördüğümüzde ilgili kurumlara bildiriyoruz. Kısa sürede erişim engeli alıyor. Başka isimle, harf oyunu ve resmi siteye benzeyen adresle yeniden faaliyete geçiyorlar" dedi.

Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turistlik ilçelere sahip Muğla'da, lüks otellerin internet sitesini kopyalayanlar, kendilerine ulaşan tatilcileri sahte rezervasyonlarla mağdur ediyor. Dolandırıcılar, bu yöntem ile yılda 4 milyon yerli-yabancı turistin ağırlandığı kentte tatilcilerin kabusu oluyor. GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, rezervasyon döneminde satışların yoğun olduğunu belirterek, "Dolandırıcıların yoğun çalıştığı bir dönem. Zaman geçtikçe satış kanalları da gelişiyor. Tatil arayışında olanlar, acentenin TÜRSAB'a, otellerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olup, olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Sahte hesaplar üzerinden gerçek hesap izlenimi oluşturup, birçok dolandırıcılık vakalarına rastlanıyor" dedi. Güvenli bilgisayar ve gelişmiş internet tarayıcıları kullandığında, sahte siteler ile oltalama atak denilen yöntemlerin tespit edildiğini söyleyen Deliveli, bunlara ilişkin verilen uyarıların tamamen güvenli olmadığını aktardı.