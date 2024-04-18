Otel inşaatında işçilerin üzerine çelik kalıp devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otel inşaatında çalışırken, kolona dayalı halde bırakılan çelik kalıbın üzerlerine devrildiği İsmail Tepebaşı (34) hayatını kaybederken, Y.G. (33) de yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir otel inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İsmail Tepebaşı ile Y.G.'nin üzerine, kolona dayalı halde bırakılan çelik kalıp devrildi. Tepebaşı ile Y.G., kalıbın altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İsmail Tepebaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Y.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.