Fethiye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Çiftlik Mahallesi Karataş mevkisindeki bir otelin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, başka konteynerlere de sıçradı.

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