Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

MUĞLA'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteyner kullanılmaz hale gelirken, siyah dumanlar pek çok noktadan görüldü.

Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Çalış Sahili'nde bir otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, 100 kişinin kaldığı konteyneri bir anda sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Siyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülürken, yangın 1 saatlik müdahale ile söndürüldü. Konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangın ile soruşturma başlatıldı. Öte yandan yangın sırasında işçilerin konteynerde olmadığı öğrenildi.